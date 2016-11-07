Новинський переніс повернення до України на день

Депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, якого Генпрокуратура хоче притягнути до відповідальності, має намір повернутися до України з Греції у вівторок.

Про це він заявив "Українській правді".

"У вівторок прилечу. Десь між першою і другою дня приземлюсь у Жулянах. Можете приїхати переконатись. Всі ці дурниці з приводу "прилетить-не прилетить" розганяють виключно для того, щоб відволікти від справді важливих речей. Звичайно, що прилечу", – сказав він.

Як відомо, у п'ятницю Новинський відлетів на грецький Афон. У четвер він стверджував, що має намір приєднатися там до паломницької групи митрополита Онуфрія і повернутися в Україну в понеділок.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради має розглянути подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

Роман Романюк, Олег Шанковський, УП