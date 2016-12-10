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Суд по Плотницькому продовжиться 22 грудня

Субота, 10 грудня 2016, 15:11

Подільський районний суд Києва продовжить 22 грудня розгляд кримінальної справи проти глави терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Про це повідомив російському агентству РИА Новости адвокат Плотницького Олег Перетятько.

"Наступне засідання відбудеться 22 грудня", - заявив він.

За словами адвоката, в п'ятницю, 9 грудня, суд допитав трьох свідків у справі, після цього оголосив перерву в засіданні. Наступне засідання заплановано на 11:30.

Як відомо, Плотницький звинувачується в скоєнні терористичного акту, захопленні заручників і викраденні старшого лейтенанта Збройних Сил України Надії Савченко.

31 серпня колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.

Раніше свідчення проти Плотницького надали у суді Надія Савченко, її матір та сестра, а також російський адвокат Ілля Новіков

Теми: ЛНРсуд
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