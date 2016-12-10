Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд по Плотницкому продолжится 22 декабря

Суббота, 10 декабря 2016, 15:11

Подольский районный суд Киева продолжит 22 декабря рассмотрение уголовного дела против главы террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Об этом сообщил РИА Новости адвокат Плотницкого Олег Перетятько.

"Следующее заседание состоится 22 декабря", — заявил он.

По словам адвоката, в пятницу 9 декабря суд допросил трех свидетелей по делу, после этого объявил перерыв в заседании. Следующее заседание запланировано на 11:30.

Как известно, Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта, захвате заложников и похищении старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины Надежды Савченко.

31 августа коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

Ранее показания против Плотницкого предоставили в суде Надежда Савченко, ее мать и сестра, а также российский адвокат Илья Новиков

Темы: ЛНРсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
ЛНР
Чтобы пожать руку Путину, главарь "ЛНР" неделю просидел на карантине в Москве – СМИ
Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: