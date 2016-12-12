Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко підтвердила, що домовлялась з ватажками бойовиків – СБУ

Понеділок, 12 грудня 2016, 16:05
Савченко підтвердила, що домовлялась з ватажками бойовиків – СБУ
podrobnosti.ua

Народний депутат Надія Савченко підтвердила слідчим Служби безпеки України, що відвідувала Мінськ, де спілкувалася з лідерами "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

Про це заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає агентство "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Вона підтвердила факт поїздки до Мінська і зустрічі з лідерами терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.

Вказується, що Савченко в якості свідка відповіла на ряд запитань, що цікавлять слідчих СБУ, в рамках кримінального провадження про створення терористичної організації "ДНР".

"Савченко викликали на допит як свідка у справі про створення в рамках кримінального провадження про створення терористичної організації "ДНР", - сказав він.

Як відомо, ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Припускають, що поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики могли говорити про полонених – тоді як матерів заручників "накручують" проти української влади.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла вийти з заявою 12 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяМінські угодиДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
17:40
Оксфорд розпочав випробування на людях вакцини проти рідкісного вірусу Ніпа
Усі новини...
Реклама: