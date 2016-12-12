Савченко підтвердила, що домовлялась з ватажками бойовиків – СБУ

Народний депутат Надія Савченко підтвердила слідчим Служби безпеки України, що відвідувала Мінськ, де спілкувалася з лідерами "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

Про це заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук, передає агентство "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Вона підтвердила факт поїздки до Мінська і зустрічі з лідерами терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - сказав він.

Вказується, що Савченко в якості свідка відповіла на ряд запитань, що цікавлять слідчих СБУ, в рамках кримінального провадження про створення терористичної організації "ДНР".

"Савченко викликали на допит як свідка у справі про створення в рамках кримінального провадження про створення терористичної організації "ДНР", - сказав він.

Як відомо, ЗМІ з посиланням на джерела, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Припускають, що поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики могли говорити про полонених – тоді як матерів заручників "накручують" проти української влади.

Нардеп не попереджала Службу безпеки України про поїздку до Мінська. Радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що відомство збирає інформацію щодо поїздки Надії Савченко в Білорусь – як і щодо поїздок інших політиків в інші країни.

Сама Савченко вже кілька разів відмовлялася відповідати на запитання журналістів щодо цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла вийти з заявою 12 грудня.