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Савченко подтвердила, что договаривалась с главарями боевиков – СБУ

Понедельник, 12 декабря 2016, 16:05
Савченко подтвердила, что договаривалась с главарями боевиков – СБУ
podrobnosti.ua

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила следователям Службы безопасности Украины, посещала Минск, где общалась с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает агентство "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Она подтвердила факт поездки в Минск и встречи с лидерами террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", – сказал он.

Указывается, что Савченко в качестве свидетеля ответила на ряд вопросов, интересующих следователей СБУ, в рамках уголовного производства о создании террористической организации "ДНР".

"Савченко вызвали на допрос как свидетеля по делу о создании в рамках уголовного производства о создании террористической организации "ДНР", - сказал он.

Как известно, СМИ со ссылкой на источники 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Предполагают, что за спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики могли говорить о пленных.

Нардеп не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск. Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь – как и относительно поездок других политиков в другие страны.

Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи. В то же время она пообещала выйти заявлению 12 декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаМинские соглашенияДонбасс
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