Савченко подтвердила, что договаривалась с главарями боевиков – СБУ

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила следователям Службы безопасности Украины, посещала Минск, где общалась с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.



Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает агентство "Интерфакс-Украина" в понедельник.



"Она подтвердила факт поездки в Минск и встречи с лидерами террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", – сказал он.



Указывается, что Савченко в качестве свидетеля ответила на ряд вопросов, интересующих следователей СБУ, в рамках уголовного производства о создании террористической организации "ДНР".



"Савченко вызвали на допрос как свидетеля по делу о создании в рамках уголовного производства о создании террористической организации "ДНР", - сказал он.



Как известно, СМИ со ссылкой на источники 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.



Предполагают, что за спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики могли говорить о пленных.



Нардеп не предупреждала Службу безопасности Украины о поездке в Минск. Советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что ведомство собирает информацию о поездке Надежды Савченко в Беларусь – как и относительно поездок других политиков в другие страны.



Сама Савченко уже несколько раз отказывалась отвечать на вопросы журналистов относительно этой встречи. В то же время она пообещала выйти заявлению 12 декабря.