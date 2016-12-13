Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутати хочуть заслухати Грицака щодо Савченко

Вівторок, 13 грудня 2016, 09:35

Комітет ВР з національної безпеки і оборони звернувся до голови СБУ Василя Грицака з низкою запитань щодо візиту депутата Надії Савченко в Мінськ.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив депутат БПП, секретар комітету Іван Вінник, передає прес-служба БПП.

"Ми від комітету тільки звернулися до голови СБУ з низкою запитань, починаючи від того, чи відвідувала  Савченко Білорусь, чи було узгоджено це відрядження, чи надавала СБУ такі повноваження. Крім того, якщо не узгоджувалося це питання, провести перевірку, передбачену законом, і вирішити питання про порушення кримінального провадження за відповідною статтею", – заявив Вінник.

Він також зауважив, що комітет може ініціювати звернення до парламенту України щодо зняття з Савченко повноваження представляти Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Особа, яка веде переговори з терористами, які вбили тисячі українців, ну не може така людина представляти Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи … Зараз чекаємо рішення від голови комітету Пашинського, можливо, на цей четвер", – зазначив депутат.

Теми: Савченко Надія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
17:48
ОП опублікував текст безпекової угоди між Україною і Британією: в ній 9 частин
17:43
В Україні створено інтерактивну карту спалахів африканської чуми свиней
17:41
Зеленський: Є кілька кандидатів на посаду посла України в Британії
Усі новини...
Реклама: