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Депутаты хотят заслушать Грицака по Савченко

Вторник, 13 декабря 2016, 09:35

Комитет ВР по национальной безопасности и обороны обратился к председателю СБУ Василию Грицаку с рядом вопросов о визите депутата Надежды Савченко в Минск.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат БПП, секретарь комитета Иван Винник, передает пресс-служба БПП.

"Мы от комитета только обратились к председателю СБУ с рядом вопросов, начиная от того, посещала ли Савченко Беларусь, была ли согласована эта командировка, предоставляла ли СБУ такие полномочия. Кроме того, если не согласовывался этот вопрос, провести проверку, предусмотренную законом, и решить вопрос о возбуждении уголовного производства по соответствующей статье", - заявил Винник.

Он также отметил, что Комитет может инициировать обращение в парламент Украины о снятии с Савченко полномочия представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Лицо, ведет переговоры с террористами, которые убили тысячи украинцев, ну не может такой человек представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы ... Сейчас ждем решения от председателя комитета Пашинского, возможно, на этот четверг", - отметил депутат.

Темы: Савченко Надежда
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