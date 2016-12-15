Суд РФ не допустив українського консула до справи Сущенка

Московський міський суд відхилив клопотання адвокатів про допуск до справи журналіста Романа Сущенка українського консула.



Про це повідомив адвокат Марк Фейгін, передає Укрінформ.

"Кілька клопотань подали, ще ряд – готуємо. Сьогодні подавали клопотання про допуск до справи українського консула (Геннадія – ред.) Брескаленка. Відмовили через нібито наявність в справі держтаємниці", - сказав Фейгін.



Він уточнив, що ще буде клопотати про право на телефонні дзвінки, оскільки Роман хоче поговорити з мамою, відзначила вчора день народження.

"Обговорили з Романом повернення з Парижа його дружини і сина Будемо розглядати можливість побачення з ними", - підсумував адвокат.

Як відомо, Московський міський суд залишив в силі продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії в шпигунстві.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенку, якого безпідставно затримали в Росії та звинувачують у шпигунстві.

Кореспондент "Укрінформу" залишатиметься за ґратами як мінімум до 30 січня 2017 року.

Україна вимагає від влади Росії звільнити Сущенка.