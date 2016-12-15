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Суд РФ не допустив українського консула до справи Сущенка

Четвер, 15 грудня 2016, 15:48

Московський міський суд відхилив клопотання адвокатів про допуск до справи журналіста Романа Сущенка українського консула.

Про це повідомив адвокат Марк Фейгін, передає Укрінформ.

"Кілька клопотань подали, ще ряд – готуємо. Сьогодні подавали клопотання про допуск до справи українського консула (Геннадія – ред.) Брескаленка. Відмовили через нібито наявність в справі держтаємниці", - сказав Фейгін.

Він уточнив, що ще буде клопотати про право на телефонні дзвінки, оскільки Роман хоче поговорити з мамою, відзначила вчора день народження.

"Обговорили з Романом повернення з Парижа його дружини і сина Будемо розглядати можливість побачення з ними", - підсумував адвокат.

Як відомо, Московський міський суд залишив в силі продовження арешту українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії в шпигунстві.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту Роману Сущенку, якого безпідставно затримали в Росії та звинувачують у шпигунстві.

Кореспондент "Укрінформу" залишатиметься за ґратами як мінімум до 30 січня 2017 року.

Україна вимагає від влади Росії звільнити Сущенка.

Теми: СущенкоРосіясуд
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