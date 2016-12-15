Суд РФ не допустил украинского консула к делу Сущенко

Московский городской суд отклонил ходатайство адвокатов о допуске к делу журналиста Романа Сущенко украинского консула.



Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.



"Несколько ходатайств подали, еще ряд - готовим. Сегодня подавали ходатайство о допуске к делу украинского консула (Геннадия - ред.) Брескаленка. Отказали из-за якобы наличия в деле гостайны", - сказал Фейгин.



Он уточнил, что еще будет ходатайствовать о праве на телефонные звонки, так как Роман хочет поговорить с мамой, отметившей вчера день рождения.

"Обсудили с Романом возвращения из Парижа его жены и сына Будем рассматривать возможность свидания с ними", - подытожил адвокат.



Как известно, Московский городской суд оставил в силе продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже.



28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, которого безосновательно задержали в России и обвиняют в шпионаже.



Корреспондент "Укринформа" оставаться за решеткой как минимум до 30 января 2017 года.



Украина требует от власти России освободить Сущенко.