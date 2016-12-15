Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд РФ не допустил украинского консула к делу Сущенко

Четверг, 15 декабря 2016, 15:48

Московский городской суд отклонил ходатайство адвокатов о допуске к делу журналиста Романа Сущенко украинского консула.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.

"Несколько ходатайств подали, еще ряд - готовим. Сегодня подавали ходатайство о допуске к делу украинского консула (Геннадия - ред.) Брескаленка. Отказали из-за якобы наличия в деле гостайны", - сказал Фейгин.

Он уточнил, что еще будет ходатайствовать о праве на телефонные звонки, так как Роман хочет поговорить с мамой, отметившей вчера день рождения.

"Обсудили с Романом возвращения из Парижа его жены и сына Будем рассматривать возможность свидания с ними", - подытожил адвокат.

Как известно, Московский городской суд оставил в силе продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко, обвиняемому в России в шпионаже.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту Роману Сущенко, которого безосновательно задержали в России и обвиняют в шпионаже.

Корреспондент "Укринформа" оставаться за решеткой как минимум до 30 января 2017 года.

Украина требует от власти России освободить Сущенко.

Темы: СущенкоРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
Все новости...
Реклама: