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Турчинов: Ми можемо виробляти будь-які модифікації ракет для РСЗВ

П'ятниця, 16 грудня 2016, 09:36

Збройні Сили України вже отримують ракети для РСЗВ українського виробництва. Україна налагодила повний цикл виробництва ракет і може робити будь-які типи та модифікації.

Про це в інтерв'ю ЛІГА.net повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Ми не просто намагаємося відновити втрачені технології, а ставимо завдання побудувати ракетні комплекси нового покоління. Наприклад, якщо говорити про ракетні системи залпового вогню, то це - керовані ракети, які потрапляють точно в ціль, а не просто накривають території, як російські аналоги. Наше завдання не тільки досягти стандартів НАТО, але, перш за все, щоб наша зброя була кращою за російську", - заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що Україна створила "повний цикл виробництва ракетної техніки: бойові частини, корпуси, паливо".

"Тепер можемо виробляти будь-які модифікації ракет для систем залпового вогню, для протиповітряної оборони, крім того, оперативно-тактичні ракети і так далі. Такою технологією володіють не так багато країн. І для нас зараз обмеження лише одне - низькі обсяги фінансування", - повідомив він.

"Хочу вам повідомити, що, незважаючи на гострі проблеми з фінансуванням, ми вже з цього року здійснюємо поставки в армію ракет для РСЗВ. Кількісні показники я не маю права озвучувати, але ми змогли досить швидко вирішити цю проблему, тому що вона була дійсно надактуальною", - заявив Турчинов.

Теми: ТурчиновРНБОзброя
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