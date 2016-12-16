Турчинов: Мы можем производить любые модификации ракет для РСЗО

Вооруженные Силы Украины уже получают ракеты для РСЗО украинского производства. Украина наладила полный цикл производства ракет и может делать любые типы и модификации.

Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Мы не просто пытаемся восстановить потерянные технологии, а ставим задачу построить ракетные комплексы нового поколения. Например, если говорить о ракетных системах залпового огня, то это - управляемые ракеты, которые попадают точно в цель, а не просто накрывают территории, как российские аналоги. Наша задача не только достигнуть стандартов НАТО, но, прежде всего, чтобы наше оружие было лучше российского", - заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что Украина создала "полный цикл производства ракетной техники: боевые части, корпуса, топливо".

"Теперь можем производить любые модификации ракет для систем залпового огня, для противовоздушной обороны, кроме того, оперативно-тактические ракеты и так далее. Такой технологией владеют не так много стран. И для нас сейчас ограничение лишь одно - низкие объемы финансирования", - сообщил он.

"Хочу вам сообщить, что, несмотря на острые проблемы с финансированием, мы уже с этого года осуществляем поставки в армию ракет для РСЗО. Количественные показатели я не имею права озвучивать, но мы смогли достаточно быстро решить эту проблему, потому что она была действительно сверхактуальной", - заявил Турчинов.