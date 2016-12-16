Турчинов розповів, як вибирав між посадами від Порошенка і Яценюка

Після виборів президента у 2014 році Олександр Турчинов склав повноваження спікера Верховної Ради і в. о. президента і отримав пропозиції посад від нового президента Петра Порошенка і прем'єра Арсенія Яценюка.

Про це він заявив в інтерв'ю Ліга.нет.

За його словами, він прийняв пропозицію Порошенка стати секретарем РНБО не відразу.

"Арсеній Яценюк просив, щоб я пішов першим віце-прем'єром в уряд, опікувався економікою, силовими структурами та оборонним комплексом. Пройшли дострокові вибори, і я закінчив свою каденцію на посаді голови Верховної Ради. Наші команди тільки притиралися, але на фронті була дуже складна ситуація. Зваживши за і проти, я прийняв пропозицію президента", – сказав він.

Оцінюючи результати своєї роботи на цій посаді, він сказав, що вдалося зробити багато.

"РНБО підготувало і прийняв всі стратегічні документи, які лягли в основу реформування ЗСУ та всього сектору безпеки і оборони – Стратегія національної безпеки, Військова доктрина, Стратегічний оборонний бюлетень, Концепція розвитку сектора безпеки і оборони і так далі", – заявив Турчинов.

Також він розповів, що довіряє і прислухається до думки більшості депутатів від фракції "Народний фронт".

"Тому що це люди, які разом зі мною пройшли Майдан і найскладніші місяці війни на передовій. Я не займаюся політикою, але ми регулярно зустрічаємося з хлопцями з фракції, обговорюємо поточні проблеми, питання. Я ціную їхню думку, тому що пройшов з ними складні випробування. У той же час у мене рівні стосунки з президентом, керівниками всіх силових відомств і структур", – розповів він.

Турчинов також запевнив, що сам є "непоганим аналітиком" і часто до нього прислухаються керівники держави і силових структур.