Турчинов рассказал, как выбирал между должностями от Порошенко и Яценюка

После выборов президента в 2014 году Александр Турчинов сложил полномочия спикера Верховной Рады и и.о. президента и получил предложения должностей от нового президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка.

Об этом он заявил в интервью Лига.нет.

По его словам, он принял предложение Порошенко стать секретарем СНБО не сразу.

"Арсений Яценюк просил, чтобы я пошел первым вице-премьером в правительство, курировал экономику, силовые структуры и оборонный комплекс. Прошли досрочные выборы, и я закончил свою каденцию на должности председателя Верховной Рады. Наши команды только притирались, но на фронте была очень сложная обстановка. Взвесив за и против, я принял предложение президента", – сказал он.

Оценивая результаты своей работы на этой должности, он сказал, что удалось сделать многое.

"СНБО подготовило и приняло все стратегические документы, которые легли в основу реформирования ВСУ и всего сектора безопасности и обороны – Стратегия национальной безопасности, Военная доктрина, Стратегический оборонный бюллетень, Концепция развития сектора безопасности и обороны и так далее", – заявил Турчинов.

Также он рассказал, что доверяет и прислушивается к мнению большинства депутатов от фракции "Народный фронт".

"Потому что это люди, которые вместе со мной прошли Майдан и самые сложные месяцы войны на передовой. Я не занимаюсь политикой, но мы регулярно встречаемся с ребятами из фракции, обсуждаем текущие проблемы, вопросы. Я дорожу их мнением, потому что прошел с ними сложные испытания. В то же время у меня ровные отношения с президентом, руководителями всех силовых ведомств и структур", – рассказал он.

Турчинов также заверил, что сам является "неплохим аналитиком" и часто к нему прислушиваются руководители государства и силовых структур.