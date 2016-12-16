Турчинов: Медведчук не принесе користі в Мінську

Кум російського президента Віктор Медведчук не принесе користі Україні на переговорах у Мінську.



Таку думку в інтерв'ю ЛІГА.net висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.



"Я не вважаю, що Медведчук з його незрозумілим статусом може на переговорах у Мінську принести користь. Він не приховує своїх близьких відносин з Путіним, який є ворогом номер один для України", – заявив Турчинов.



Секретар РНБО зазначив, що коли перед Медведчуком буде вибір між інтересами України і Росії - "ніякого "українського вибору" не буде".

Як відомо, журналісти "Схем" зафіксували польоти Медведчука з Москви чи до Москви . І все – попри припинене авіасполучення.

З жовтня 2015 року в Україні діє заборона на здійснення повітряного сполучення російськими авіакомпаніями і літаками з російською реєстрацією.

Однак борт Медведчука зареєстрований в Арубі (Нідерланди), а тому заборона на нього не поширюється.

В СБУ пояснювали, що Медведчук входить до тристоронньої контактної групи – зокрема, до гуманітарної підгрупи. І відповідно до повноважень, включений у переговорний процес із обміну заручників.