Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов: Медведчук не принесе користі в Мінську

П'ятниця, 16 грудня 2016, 10:27

Кум російського президента Віктор Медведчук не принесе користі Україні на переговорах у Мінську.

Таку думку в інтерв'ю ЛІГА.net висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Я не вважаю, що Медведчук з його незрозумілим статусом може на переговорах у Мінську принести користь. Він не приховує своїх близьких відносин з Путіним, який є ворогом номер один для України", – заявив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що коли перед Медведчуком буде вибір між інтересами України і Росії - "ніякого "українського вибору" не буде".

Як відомо, журналісти "Схем" зафіксували польоти Медведчука з Москви чи до Москви . І все – попри припинене авіасполучення.

З жовтня 2015 року в Україні діє заборона на здійснення повітряного сполучення російськими авіакомпаніями і літаками з російською реєстрацією.

Однак борт Медведчука зареєстрований в Арубі (Нідерланди), а тому заборона на нього не поширюється.

В СБУ пояснювали, що Медведчук входить до тристоронньої контактної групи – зокрема, до гуманітарної підгрупи. І відповідно до повноважень, включений у переговорний процес із обміну заручників.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиМедведчукзаручники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
18:32
Росіяни досі не забрали тіла жителів Голої Пристані загиблих через вибух на Каховській ГЕС
18:20
Україна втратила 19,3% посівних площ через війну — дослідження
18:10
У Зеленського зросла впевненість, що США нададуть допомогу Україні
17:58
Румунія отримає від ЄС понад 100 мільйонів євро на розширення портів для українського експорту
17:50
КолонкаДанілов: Україна – символ великих змін у формуванні світового балансу сил і впливу
Усі новини...
Реклама: