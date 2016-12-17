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В "ДНР" заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут

Суббота, 17 декабря 2016, 00:48

В самопровозглашенной "ДНР" не намерены передавать кого-либо из украинских пленных в ответ на 15 человек, которых Киев готовится передать сепаратистам.

Об этом заявила "омбудсмен" донецких боевиков Дарья Морозова в комментарии российскому "Интерфаксу".

"Мы готовы принять пятнадцать человек. Однако лишь в одностороннем порядке. В ответ никого выдавать не будем. Мы напомнили Киеву, что достаточно выдали в одностороннем порядке", - заявила она.

При этом Морозова выразила надежду на то, что "до конца года обмен в формате "всех на всех" удастся реализовать".

Ранее сообщалось, что Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.

Интерфакс-Украина

Темы: ДНРпленные
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