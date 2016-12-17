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Минюст США сообщил, что не собирается встречаться с Онищенко

Суббота, 17 декабря 2016, 12:42
Минюст США сообщил, что не собирается встречаться с Онищенко

Министерство юстиции США сообщает, что не собирается проводить встречи с скрывающимся за границей народным депутатом Украины Александром Онищенко.

Об этом говорится в информации Минюста США, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"В обычных условиях, Департамент юстиции США и правоохранительные органы США готовы встретиться с людьми, которые утверждают, что имеют доказательства относительно нарушений законов США. Но сам факт такой встречи не является показателем того, что такие нарушения имели место, или что информация человека считается точной", - отметили в Минюсте США.

"Хотя Департамент юстиции обычно не комментируют таких встреч, в свете решения Онищенко публично говорить на эту тему, мы можем заявить, что Департамент юстиции США не имеет никаких планов по проведению дальнейших встреч с г-ном Онищенко", - говорится в информации.

Как известно, в начале августа Онищенко покинул территорию Украины. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ также заявили о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.

В начале декабря Онищенко обвинил администрацию президента Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.

По информации СМИ, в течение года Онищенко записывал свои беседы с Порошенко на ручные часы с диктофоном. Депутат сообщил, что передал этот компромат американским спецслужбам 29 ноября.

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внесло в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения Онищенко по статье о получении взятки.

Руководитель НАБУ Артем Сытник заявлял, что допускает допрос Онищенко по видеосвязи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкоСША
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