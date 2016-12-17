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В ГПУ говорят, что Сытник не подписал бумаги для доступа к ЕРДР

Суббота, 17 декабря 2016, 16:59

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляет, что директор НАБУ Артем Сытник не подписал бумаги, необходимые для возобновления электронного ключа доступа к Единому реестру досудебных расследований.

Об этом она написала в Facebook, комментируя заявление Сытника о том, что Генпрокуратура заблокировала доступ директора НАБУ и его заместителей к ЕРДР.

"Выяснилось, что директор всех украинских детективов так увлекся многочисленными интервью и путешествиями по миру, что банально не подписал соответствующие бумаги, из-за чего ему не восстановили электронный ключ. Надо узелки на память завязывать, господин Артем", - написала Сарган.

В комментарии "Украинской правде" Сарган отметила, что как только Сытник подпишет необходимые документы, ему будут возвращены ключи доступа.

Как сообщалось, Сытник заявил, что на днях получил письменное предупреждение от генпрокурора Юрия Луценко, что доступ директора НАБУ и его заместителей к ЕРДР прекращается.

На вопрос об объяснении такого шага директор НАБУ сказал: "Там достаточно вольная трактовка действующего законодательства".

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураСытникНАБУ
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