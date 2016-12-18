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Дружина і син Сущенка повертаються до Києва

Неділя, 18 грудня 2016, 14:08

Наступного тижня до Києва з Франції повернеться дружина і син незаконно затриманого в Росії журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін "Укрінформу".

"Наступного тижня очікується повернення до Києва дружини і сина кореспондента "Укрінформу" в Парижі Романа Сущенка", - сказав він.

За словами адвоката, "напередодні Різдва було б дуже символічно, якби президент країни прийняв найближчих родичів Романа, як це бувало у випадку з близькими інших українських політв'язнів".

За його словами, справі захисту також допомогло б, якби президент Петро Порошенко, як глава держави і гарант Конституції, взяв на себе відповідальність за статус Сущенка, який будучи кореспондентом національного інформагентства, фактично є державним службовцем.

"Я зустрічався з політичним секретарем посольства Франції у Москві. Французька сторона говорить, що готова проявляти велику активність у "кейсі Сущенка", але тільки в разі активності української сторони, тому що, як говорять у них "Etre plus royaliste que le roi" (Не можна бути більшим роялістом, ніж король, фр. - ред.)", - резюмує адвокат.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.

Теми: Сущенко
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