Жена и сын Сущенко возвращаются в Киев

На следующей неделе в Киев из Франции вернется жена и сын незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин "Укринформу".

"На следующей неделе ожидается возвращение в Киев жены и сына корреспондента "Укринформа" в Париже Романа Сущенко", - сказал он.

По словам адвоката, "накануне Рождества было бы очень символично, если бы президент страны принял ближайших родственников Романа, как это бывало в случае с близкими других украинских политзаключенных".

По его словам, делу защиты также помогло бы, если бы президент Петр Порошенко, как глава государства и гарант Конституции, взял на себя ответственность за статус Сущенко, который будучи корреспондентом национального информагентства, фактически является государственным служащим.

"Я встречался с политическим секретарем посольства Франции в Москве. Французская сторона говорит, что готова проявлять большую активность в "кейсе Сущенко", но только в случае активности украинской стороны, потому что, как говорят у них "Etre plus royaliste que le roi" (нельзя быть большим роялистом, чем король, фр. - ред.)", - резюмирует адвокат.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.