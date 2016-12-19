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Після стабілізації "Приватбанку" держава його продасть – Мінфін

Понеділок, 19 грудня 2016, 08:42

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє про намір державної влади продати націоналізований "Приватбанк".

"Після переходу цього банку в державну власність доля державних банків у банківському секторі є досить значною. У планах держави не є бути власником такої великої частки на банківському секторі", – сказав він на прес-конференції.

"Тому після того, як банк стабілізується повністю, почне реалізовувати стратегічний план, держава планує цей банк продати. І це створить нормальні конкурентні умови на ринку. Продати за прозорими умовами", – заявив міністр фінансів.

Міністр також повідомив, що "ліквідація дефіциту "Приватбанку" відбудеться в кілька етапів", спершу Мінфін випустить облігації на суму 43 мільярди гривень.

"Важливо, щоб власники самі звернулися до уряду з проханням увійти до капіталу банку, а також взяли на себе зобов’язання щодо сприяння спокійній передачі банку у державну власність, а також зобов’язання стосовно реструктуризації портфелю уже після переходу банку в державну власність, що компенсує витрати державі, понесені під час переходу банку у державну власність", – сказав він.

У свою чергу, голова Національного банку Валерія Гонтарева зазначила, що "тимчасова адміністрація вже працює в цьому банку".

"Але це ніякого значення не має, тому що ми не призупиняємо операції банку", – наголосила вона.

"Міністерство фінансів за 2 дні повинно визначитися з менеджментом, повинно переоформити та купити цей банк за 1 гривню. Після цього тимчасовий адміністратор повинен зробити конвертацію цих зобов’язань у капітал", – заявила Гонтарева.

Як відомо, у неділю 18 грудня Національний банк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних, а Кабінет міністрів та РНБО підтримали ініціативу про перехід цього банку у 100%-ву держвласність.

За даними НБУ, понад 2 роки він працював із акціонером щодо плану докапіталізації – проте план виконано не було. За підрахунками Нацбанку, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі досягла 148 мільярдів гривень.

"Акціонери надіслали лист до Кабінету міністрів з проханням про входження держави у капітал ПАТ "Приватбанк". Цим листом акціонери зобов’язались реструктурувати кредити, надані банком юридичним особам, з урахуванням вимог Національного банку до 1 липня 2017 року", – інформує НБУ.

Перехід публічного акціонерного товариства "Приватбанк" у державну власність проводять за ст. 41.1 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Олена Рощенко, УП

Теми: банкиМінфінКоломойський
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