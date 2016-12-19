После стабилизации "Приватбанка" государство его продаст – Минфин

Министр финансов Александр Данилюк заявляет о намерении государственных властей продать национализированный "Приватбанк".

"После перехода этого банка в государственную собственность судьба государственных банков в банковском секторе довольно значительна. В планах государства нет быть владельцем такой большой доли в банковском секторе", – сказал он на пресс-конференции.

"Потому после того, как банк стабилизируется полностью, начнет реализовывать стратегический план, государство планирует этот банк продать. И это создаст нормальные конкурентные условия на рынке. Продать на прозрачных условиях", – заявил министр финансов.

Министр также сообщил, что "ликвидация дефицита "Приватбанка" состоится в несколько этапов", сперва Минфин выпустит облигации на сумму 43 миллиарда гривен.

"Важно, чтобы владельцы сами обратились к правительству с просьбой войти в капитал банка, а также взяли на себя обязательства по содействию спокойной передаче банка в государственную собственность, а также обязательства по реструктуризации портфеля уже после перехода банка в государственную собственность, что компенсирует издержки государству, понесенные во время перехода банка в государственную собственность", – сказал он.

В свою очередь, глава Национального банка Валерия Гонтарева отметила, что "временная администрация уже работает в этом банке".

"Но это никакого значения не имеет, потому что мы не приостанавливаем операции банка", – подчеркнула она.

"Министерство финансов за 2 дня должно определиться с менеджментом, должно переоформить и купить этот банк за 1 гривну. После этого временный администратор должен сделать конвертацию этих обязательств в капитал", – заявила Гонтарева.

Как известно, в воскресенье 18 декабря Национальный банк отнес "Приватбанк" к неплатежеспособным, а Кабинет министров и СНБО поддержали инициативу о переходе этого банка в 100%-ю госсобственность.

По данным НБУ, более 2 лет он работал с акционером над планом докапитализации – однако план выполнен не был. По подсчетам Нацбанка, общая потребность "Приватбанка" в капитале достигла 148 миллиардов гривен.

"Акционеры направили письмо Кабинету министров с просьбой о вхождении государства в капитал ПАО "Приватбанк". Этим письмом акционеры обязались реструктуризировать кредиты, предоставленные банком юридическим лицам, с учетом требований Национального банка до 1 июля 2017 года", – информирует НБУ.

Переход публичного акционерного общества "Приватбанк" в государственную собственность проводят по ст. 41.1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Алена Рощенко, УП