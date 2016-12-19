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Порошенко вніс закон про додаткові гарантії вкладникам "Привату"

Понеділок, 19 грудня 2016, 10:01

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який має надати додаткові гарантії вкладникам "Приватбанку".

Проект закону про внесення зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб зареєстровано 19 грудня під номером 5553.

Якщо документ ухвалять, то держава гарантуватиме відшкодування вкладів фізичних осіб у державних банках навіть у тому випадку, коли вклади перевищують граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, визначений законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

 

Законопроект передали у профільний комітет.

Як сказано в пояснювальній записці, впродовж 2014-2015 років банки втратили 33% депозитів фізичних осіб у національній валюті та 50% депозитів в іноземній валюті, також впродовж останніх трьох років суб’єкти господарювання переводили поточні рахунки та заощадження до банків із державним капіталом.

"Рахунки підприємств у національній валюті у трьох найбільших державних банках станом на кінець першого кварталу 2016 року зросли порівняно з початком 2014 року в 2,4 раза, а в інших платоспроможних банках – лише на 51%", – йдеться у ній.

"Обсяги коштів фізичних осіб у державних банках у національній валюті повернулися на докризовий рівень ще в середині 2015 року в той час, як в інших банках суттєво скоротилися", – додається у пояснювальній записці.

На думку президента як ініціатора законопроекту, для зміцнення довіри вкладників – фізичних осіб до державних банків та банківської системи в цілому треба запровадити додаткове гарантування державою вкладів у державних банках.

Раніше Порошенко повідомив, що для посилення захисту вкладників "Приватбанку" він подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі.

Як відомо, у неділю 18 грудня Національний банк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних, а Кабінет міністрів та РНБО підтримали ініціативу про перехід цього банку у 100%-ву держвласність.

Міністр фінансів та голова Нацбанку запевнили, що на приватних особах-клієнтах "Приватбанку" зміна власника ніяк не позначиться, лише на 1 день буде призупинено обслуговування юридичних осіб.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: банкизаконодавствоПорошенкоВерховна РадаКоломойський
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