Порошенко вніс закон про додаткові гарантії вкладникам "Привату"
Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який має надати додаткові гарантії вкладникам "Приватбанку".
Проект закону про внесення зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб зареєстровано 19 грудня під номером 5553.
Якщо документ ухвалять, то держава гарантуватиме відшкодування вкладів фізичних осіб у державних банках навіть у тому випадку, коли вклади перевищують граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, визначений законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Законопроект передали у профільний комітет.
Як сказано в пояснювальній записці, впродовж 2014-2015 років банки втратили 33% депозитів фізичних осіб у національній валюті та 50% депозитів в іноземній валюті, також впродовж останніх трьох років суб’єкти господарювання переводили поточні рахунки та заощадження до банків із державним капіталом.
"Рахунки підприємств у національній валюті у трьох найбільших державних банках станом на кінець першого кварталу 2016 року зросли порівняно з початком 2014 року в 2,4 раза, а в інших платоспроможних банках – лише на 51%", – йдеться у ній.
"Обсяги коштів фізичних осіб у державних банках у національній валюті повернулися на докризовий рівень ще в середині 2015 року в той час, як в інших банках суттєво скоротилися", – додається у пояснювальній записці.
На думку президента як ініціатора законопроекту, для зміцнення довіри вкладників – фізичних осіб до державних банків та банківської системи в цілому треба запровадити додаткове гарантування державою вкладів у державних банках.
Раніше Порошенко повідомив, що для посилення захисту вкладників "Приватбанку" він подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі.
Як відомо, у неділю 18 грудня Національний банк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних, а Кабінет міністрів та РНБО підтримали ініціативу про перехід цього банку у 100%-ву держвласність.
Міністр фінансів та голова Нацбанку запевнили, що на приватних особах-клієнтах "Приватбанку" зміна власника ніяк не позначиться, лише на 1 день буде призупинено обслуговування юридичних осіб.
Олена Рощенко, УП