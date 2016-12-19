Порошенко внес закон о дополнительных гарантиях вкладчикам "Привата"

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен дать дополнительные гарантии вкладчикам "Приватбанка".

Проект закона о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности" относительно гарантирования государством вкладов физических лиц зарегистрирован 19 декабря под номером 5553.

Если документ примут, то государство будет гарантировать возмещение вкладов физических лиц в государственных банках даже в том случае, если вклады превышают предельный размер возмещения средств по вкладам, определенный законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Законопроект передали в профильный комитет.

Как сказано в объяснительной записке, в течение 2014-2015 годов банки потеряли 33% депозитов физических лиц в национальной валюте и 50% депозитов в иностранной валюте, также в течение последних трех лет субъекты хозяйствования переводили текущие счета и сбережения в банки с государственным капиталом.

"Счета предприятий в национальной валюте в трех самых больших государственных банках по состоянию на конец первого квартала 2016 года выросли по сравнению с началом 2014 года в 2,4 раза, а в других платежеспособных банках – лишь на 51%", – говорится в ней.

"Объемы средств физических лиц в государственных банках в национальной валюте вернулись на докризисный уровень еще в середине 2015 года в то время, как в других банках существенно сократились", – добавляется в объяснительной записке.

По мнению президента как инициатора законопроекта, для укрепления доверия вкладчиков – физических лиц к государственным банкам и банковской системе в целом надо ввести дополнительное гарантирование государством вкладов в государственных банках.

Ранее Порошенко сообщил, что для усиления защиты вкладчиков "Приватбанка" он подал в Верховную Раду как неотложный законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении.

Как известно, в воскресенье 18 декабря Национальный банк отнес "Приватбанк" к неплатежеспособным, а Кабинет министров и СНБО поддержали инициативу о переходе этого банка в 100%-ю госсобственность.

Министр финансов и глава Нацбанка заверили, что на частных лицах-клиентах "Приватбанка" смена собственника никак не скажется, только на 1 день будет приостановлено обслуживание юридических лиц.

Алена Рощенко, УП