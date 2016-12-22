Телемовлення на Крим почнеться до кінця зими – Мінстець
Четвер, 22 грудня 2016, 12:57
Мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.
Про це заявив заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко на прес-конференції в четвер, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".
"Оскільки тут залучено кілька органів влади, то я точно не можу прогнозувати і сказати точну дату, але сказати, що у січні розпочнеться мовлення, в тому числі телевізійне на Крим, – ймовірність 80%, до кінця зими – 100%", – сказав він.
Заступник міністра зазначив, що конструкція телевежі практично завершена – вже є 150 м конструкції, тепер необхідно завершити кріплення і встановити передавачі.
Також до 2017 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинна видати ліцензії для мовлення.