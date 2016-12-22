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Телемовлення на Крим почнеться до кінця зими – Мінстець

Четвер, 22 грудня 2016, 12:57

Мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.

Про це заявив заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко на прес-конференції в четвер, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки тут залучено кілька органів влади, то я точно не можу прогнозувати і сказати точну дату, але сказати, що у січні розпочнеться мовлення, в тому числі телевізійне на Крим, – ймовірність 80%, до кінця зими – 100%", – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що конструкція телевежі практично завершена – вже є 150 м конструкції, тепер необхідно завершити кріплення і встановити передавачі.

Також до 2017 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинна видати ліцензії для мовлення.

"Українська правда" у Threads

Теми: МінстецьКримтелебачення
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