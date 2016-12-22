Телевещание на Крым начнется до конца зимы – Минстець

Вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре начнется до конца зимы.

Об этом заявил заместитель министра информационной политики Артем Биденко на пресс-конференции в четверг, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Поскольку тут привлечено несколько органов власти, то я точно не могу прогнозировать и сказать точную дату, но сказать, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное на Крым, – вероятность 80%, до конца зимы – 100%", – сказал он.

Замминистра отметил, что конструкция телевышки практически завершена – уже есть 150 м конструкции, теперь необходимо завершить крепления и установить передатчики.

Также до 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен выдать дополнительные лицензии для вещания.