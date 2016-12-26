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Ізраїльський міністр: Єврейських поселень буде ще більше

Понеділок, 26 грудня 2016, 02:31

Міністр освіти і діаспори Ізраїлю Нафталі Беннетт закликав як відповідь на резолюцію Радбезу ООН продовжити практику анексії територій на Західному березі ріки Йордан.

Про це пише DW.com.

"Уже найближчим часом ми зробимо кроки для поширення юрисдикції Ізраїлю на Маале-Адумім і інші області Юдеї і Самарії (територій на Західному березі Йордану)", - заявив він, згідно з повідомленням своєї прес-служби.

Нафталі Беннетт є головою правої національно-релігійної партії "Байт Єгуда" ( "Єврейський будинок").

"Жоден народ не може бути названий загарбником в своїй власній країні", - заявив Беннетт, назвавши Єрусалим вічною столицею Ізраїлю. Він підкреслив, що резолюція Радбезу ООН опиниться в "сміттєвому відрі історії".

Раніше уряд Ізраїлю відмовився виконувати резолюцію Ради Безпеки ООН,  що стосується будівництва єврейських поселень на палестинських територіях. З такою заявою виступив кабінет прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху пізно ввечері 23 грудня. У повідомленні уряду голосування в Радбезі названо "ганебним".

Особливо різко ізраїльська влада висловилися з приводу рішення США, які, володіючи правом вето в Радбезі, що не заблокували резолюцію. "Адміністрація Обами не тільки не змогла захистити Ізраїль від одержимості ООН, але ще і вступила в змову з ООН за спиною Ізраїлю", - йдеться в заяві уряду Нетаньяху.

Тепер місцева влада сподівається на зміну політики Вашингтона з приходом нового президента Дональда Трампа.

Як повідомлялося, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі контакти з чиновниками з 12 країн, в тому числі з України, у зв'язку з голосуванням у Раді Безпеки ООН.

Нетаньяху також оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана в Ізраїль. Таким чином виражений протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН.

Як пояснили в МЗС України, визначальним при формуванні позиції України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту є послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами.

Теми: ІзраїльООН
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