У МЗС сподіваються, що візит Гройсмана до Ізраїлю відбудеться в 2017 році

Директор департаменту країн Близького Сходу і Африки Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць висловив надію на те, що візит прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Ізраїль відбудеться в 2017 році.

Про це він сказав в понеділок увечері в ефірі "5 каналу".

"Ми сподіваємося, що візит прем'єр-міністра України в державу Ізраїль відбудеться в наступному році. Нехай емоції вляжуться, цей час дозволить нам забезпечити прогрес в конкретних питаннях і тоді візит прем'єр-міністра буде ще більш результативним, ніж він був би сьогодні, в день 25-річчя дипломатичних відносин між нашими країнами", - заявив Заєць.

Він також зазначив, що українська сторона ретельно підготувалася до голосування в РБ ООН по резолюції 2334 щодо становища на Близькому Сході.

"Були зважені всі "за" і "проти" і в результаті було прийнято рішення керівництвом, яке було реалізовано постійним представником України в ООН", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі контакти з чиновниками з 12 країн, в тому числі з України, у зв'язку з голосуванням у Раді Безпеки ООН.

Нетаньяху також оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана в Ізраїль. Таким чином виражений протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН.

Як повідомлялося, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі контакти з чиновниками з 12 країн, в тому числі з України, у зв'язку з голосуванням у Раді Безпеки ООН.

Нетаньяху також оголосив про скасування офіційного візиту Гройсмана в Ізраїль. Таким чином виражений протест проти підтримки Україною резолюції Ради Безпеки ООН.

Детальніше про конфлікт, який виник у зв'язку з голосуванням в ООН, читайте у статті "Дипломатичний скандал з Ізраїлем: чому Київ не міг проголосувати інакше".

Інтерфакс-Україна