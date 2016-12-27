В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году

Директор департамента стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц выразил надежду на то, что визит премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году.

Об этом он сказал в понедельник вечером в эфире "5 канала".

"Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в государство Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся, это время позволит нам обеспечить прогресс в конкретных вопросах и тогда визит премьер-министра будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", - заявил Заяц.

Он также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в СБ ООН по резолюции 2334 относительно положения на Ближнем Востоке.

"Были взвешены все "за" и "против" и в результате было принято решение руководством, которое было реализовано постоянным представителем Украины в ООН", - отметил дипломат.

Как сообщалось, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие контакты с чиновниками из 12 стран, в том числе из Украины, в связи с голосованием в Совбезе ООН.

Нетаньяху также объявил об отмене официального визита Гройсмана в Израиль. Таким образом выражен протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН.

Подробнее о конфликте, который возник в связи с голосованием в ООН, читайте в статье "Дипломатический скандал с Израилем: почему Киев не мог проголосовать иначе".

Интерфакс-Украина