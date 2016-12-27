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Боевики отпустили двух заложниц

Вторник, 27 декабря 2016, 09:58

Боевики "ДНР" утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух заложниц Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Об этом Громадскому сообщил сам Рубан.

Процедура прошла между оккупированными Донецком и Макеевкой.

Как сообщил Громадскому заместитель министра обороны Василий Будик, дальше женщин передадут Службе безопасности Украины, неподалеку Майорска Донецкой области.

Переговоры об освобождении Пресняковой и Сворак в Трехсторонней контактной группе в Минске начались еще весной, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

26 декабря главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежде Савченко двух пленных женщин.

Как известно, Савченко не входит в официальную группу переговорщиков в Минском процессе.

Трехсторонняя группа в Минске состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ. Представители боевиков имеют там статус приглашенных и напрямую с ними никто переговоров не ведет.

Савченко встретилась с главарями боевиков в Минске 7 декабря, во встрече также принимал участие представитель в гуманитарной подгруппе от РФ. Россия давно настаивает, чтобы Украина вела переговоры з боевиками напрямую. Украина заявляет, что не ведет переговоров с террористами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеДНР
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