Геращенко: Переговори про звільнення заручників треба вести лише з РФ

Перемовини щодо звільнення українських заручників мають тривати саме з РФ, а не з ватажками бойовиків.

Про це заявила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ефірі 5 каналу.

"Питання заручників стало одним з найбільш емоційних, важких. Це та тема, той козир, який Москва тримає у себе в рукаві і намагається ним шантажувати Україну і світ, вимагаючи амністії. Рішення про те, кого звільнити, коли звільнити, як звільнити приймають не Ігорьок і Саша, а приймає саме Москва", - наголосила Геращенко.

"Тому тут дуже важливо говорити саме із Москвою: шукати шлях, як вимагати від Москви звільнити наших бранців", - сказала вона.

Як відомо, бойовики гальмують процес передачі заручників. Водночас, у понеділок вони заявили, що готові віддати двох полонених жінок депутату Надії Савченко, яка не є представником України у мінській групі. У вівторок жінок забрав Володимир Рубан, якого вважають близьким до Медведчука.

Потім у мережі інтернет розмістили запис нібито розмови журналіста пропканалу LifeNews та однієї з чиновниць ОРДО Оленою Алєксєєвою, яка свідчить що звільненням українських заручниць керували з Москви. Жодних спрстувань інформації з цього відео не було.

7 грудня Савченко зустрілася у Мінську з ватажками бойовиків Захарченком та Плотницьким в присутності представника РФ у мінській підгрупі. Українські учасники про таку зустріч дізналися зі ЗМІ.

29 грудня Савченко анонсувала майбутні зустрічі з ватажками бойовиків Захарченком і Плотницьким і не виключила, що це може бути у "Донецьку, Луганську, а потім в Києві".

Росія завжди намагається змусити Україну вести діалог напряму з бойовиками і намагається запевняти, що не є стороною конфлікту.

Українська правда