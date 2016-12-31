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Геращенко: Переговоры об освобождении заложников надо вести только с РФ

Суббота, 31 декабря 2016, 08:38
Геращенко: Переговоры об освобождении заложников надо вести только с РФ

Переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться именно с Россией, а не с главарями боевиков.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире 5 канала.

"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, то козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого уволить, когда уволить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва ", - отметила Геращенко.

"Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой, искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", - сказала она.

Как известно, боевики тормозят процесс передачи заложников. В то же время,  26 декабря они заявили, что готовы отдать двух пленных женщин депутату Надежде Савченко, которая не является представителем Украины в минской группе.

Во вторник женщин забрал Владимир Рубан, которого считают близким к Медведчуку.

Позже в сети интернет разместили запись якобы разговора журналиста пропканалу LifeNews и одной из чиновниц ОРДО Еленой Алексеевой, которая свидетельствует, что освобождением украинских заложниц руководили из Москвы. Никаких опровержений информации по этому видео не было.

29 декабря Савченко уже анонсировала следующие встречи с главарями боевиков Захарченко и Плотницким, и не исклчючила, что они пройдут в Донецке, Луганске, а потом и в Киеве. 

Перед этим 7 декабря Савченко встретилась в Минске с главарями боевиков Захарченко и Плотницким в присутствии представителя РФ в минской подгруппе. Украинские участники о такой встрече узнали из СМИ.

Россия всегда пытается заставить Украину вести диалог напрямую с боевиками и пытается уверять, что не является стороной конфликта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: заложникипленныеРосcияАТОДонбасс
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