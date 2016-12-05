Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Раді пропонують спростити отримання дозволу на арешт депутатів

Понеділок, 5 грудня 2016, 10:14

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає фракції розглянути законопроекти, які покликані спростити отримання дозволу на арешт чи взяття під варту народних депутатів.

Про це він сказав, розпочинаючи погоджувальну раду парламенту.

За словами Парубія, відповідні проекти законів підготував апарат Верховної Ради та фракція "Самопоміч".

"Минулого тижня надійшли документи від Генеральної прокуратури щодо справи народного депутата Вадима Новинського. Я ще раз закликаю регламентний комітет чимшвидше прийняти рішення, щоб ми могли чимшвидше цього тижня поставити на порядок денний і розглянути питання щодо зняття недоторканності з народного депутата", – сказав спікер.  

"Також у четвер на погоджувальній раді я звернувся до голів фракцій з пропозицією розглянути законопроект, який би спростив механізм для отримання дозволу на арешт чи на взяття під варту народного депутата України", – заявив Парубій.

Він зазначив, що апарат ВР підготував відповідний законопроект, і "Самопоміч" підготувала.  

"Прошу усіх голів фракцій розглянути ці законопроекти, щоб ми змогли спростити цю процедуру, яка займає багато часу, і дуже часто через цю бюрократичну перепону надто багато часу проходить від подання генерального прокурора до рішення Верховної Ради", – сказав Парубій.

"Я сподіваюся, що голови фракцій – я всім передам офіційно цей законопроект – зможуть висловити свої пропозиції з цього приводу", – додав він.

Як відомо, раніше в.о. голови профільного комітету повідомив, що має намір склилкати засідання для розгляду подання на Новинського на вівторок.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ. Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим. За даними УП, на рішення комітету могли впливати лідери БПП і "Народного фронту".

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РаданедоторканністьНовинський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: