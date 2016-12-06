Справа про збагачення Лещенка закрита. Але перевірять позичальників
Генпрокурор Юрій Луценко скасував доручення щодо допиту керівника "Української правди" Олени Притули.
Про це він заявив журналістам після засідання регламентного комітету після засідання.
"Ми отримали свідчення депутата Лещенка, і спішу його порадувати, ми ними задоволені. Вчора я був на лікарняному і зі ЗМІ дізнався про виклик на допит Олени Притули. Сьогодні на нараді я це рішення скасував", - зазначив Луценко.
"Слідчі вважають, що публічних заяв пані Притули про надання позики є достатньо", - додав Генпрокурор.
Я вважаю "Українську правду" занадто знаковим ЗМІ, щоб переводити перевірки позик в формат допитів", - сказав він.
"Справа про незаконне збагачення депутата Лещенка, яка була відкрита за заявою депутата Пинзеника, - закрита", - заявив Луценко.
Водночас, він повідомив, що з цієї справи виокремлено окреме провадження щодо сплати податків з позики.
"Зараз ми перевіримо, чи були сплачені податки з тих грошей, які позичалися Лещенку, і чи мали його позичальники законні джерела цих коштів. Всіх осіб. Ми з'ясували, що там фігурували не лише пані Притула і вказані Лещенком особи, а й особи, яких Лещенко не вказував. Зараз фіскали перевірять походження цих коштів і сплату із них податків, щоб Лещенко міг заявити, що всі справи проти нього закриті", - заявив Луценко.
Як відомо, розслідування щодо кватири Лещенка за заявою депутата від НФ Павла Пинзеника веде Головне слідче управління ГПУ. Про те, що СБУ бере участь у розслідуванні, до цього моменту не повідомлялося.
В понеділок представник СБУ намагався вручити повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі у справі про квартиру нардепа Сергія Лещенка.
Як відомо, на початку вересня розгорівся скандал через придбання Лещенком квартири площею 192 кв м. у новобудові на вулиці Франка у центрі Києва.
Лещенко пояснив, що ціна за квадратний метр там становила 1500 доларів, а всі його дії з приводу придбання прозорі.
За словами депутата, а раніше журналіста, частину коштів на придбання квартири він позичив у засновника "Української правди" Олени Притули "терміном на 10 років", решта – це його заощадження та гроші його коханої жінки, ді-джея Анастасії Топольської,
Лещенко сам закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва. Цього ж вимагали фракції "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка.
19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.
27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".
Роман Кравець, Роман Романюк УП