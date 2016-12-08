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Новинський стверджує, що Порошенко просив дати йому громадянство

Четвер, 8 грудня 2016, 09:55
Новинський стверджує, що Порошенко просив дати йому громадянство

Депутат Вадим Новинський заявляє, що громадянство України екс-президент Віктор Янукович йому дав на прохання нинішнього президента Петра Порошенка.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, коментуючи подання генерального прокурора Юрія Луценка на позбавлення Новинського депутатської недоторканності.

"У поданні Генеральної прокуратури написано, що Янукович, задумавши свій злочинний план, надав мені громадянство. То я хочу сказати генеральному прокурору, щоб він це знав: підставою для надання мені громадянства колишнім президентом України було прохання міністра економіки в уряді Азарова – Петра Олексійовича Порошенка", – заявив Новинський.

"Ось цей лист і ось його підпис. Тут сказано, що "за особливі заслуги перед Україною прошу надати громадянство Новинському", – показав депутат.

 
Скрін-шот із трансляції

"То, напевно, виходить, що членом тієї злочинної групи, яка задумала цей злочинний план зі скинення митрополита Володимира, є й президент Порошенко", – заявив Новинський.

Він надав продемонстрований лист керівництву Верховної Ради.  

 

Як відомо, російський бізнесмен Новинський отримав громадянство України від тодішнього президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.

26 квітня 2016 року Порошенко доручив Державній міграційній службі перевірити законність надання громадянства Новинському, адже петиція про позбавлення екс-соратника Януковича громадянства України набрала понад 25 тисяч голосів.

6 грудня цього року регламентний комітет визначив недостатніми аргументи Генпрокуратури – і відмовився рекомендувати Верховній Раді позбавити Новинського недоторканності.

ГПУ хоче притягнути Новинського до відповідальності за звинуваченням в узурпації влади колишнього президента в частині тиску на церкву: підозрюють, що екс-"регіонал" допомагав Віктору Януковичу відсторонити від посади покійного нині митрополита УПЦ МП Володимира шляхом тиску й позбавлення волі його помічника архієпископа Олександра Драбинка.

Поки що Новинський процесуально проходить у даній справі як свідок.

У своїй колонці для "Української правди" Новинський заявив, що подання ГПУ щодо нього у Верховну Раду не відповідає критеріям достатності, законності й обґрунтованості.

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Олена Рощенко, УП

Теми: НовинськийПорошенкоЯнуковичГенпрокуратурагромадянство
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