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Раду просять виключити Савченко з комітету нацбезпеки

Середа, 18 січня 2017, 15:32

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував прийняти постанову щодо виключення позафракційного депутата Надію Савченко з персонального складу комітету в першому читанні і в цілому.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету 18 січня.

Комітет звернеться до Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях Савченко ознаки державної зради, як про це заявив депутат від БПП Іван Вінник.

"Ми створюємо міжвідомчу групу, я погодив це з СБУ… Та інформація, яку ми заслухали, дає підстави звернутися до ГПУ, щоб дали оцінку заявам Вінника, Голова комітету Сергій Пашинський.

За словами депутата "Народного фронту" Андрія Тетерука, дії нардепа Савченко виходять за межі наданих законодавством повноважень.

"З метою припинити роботу Савченко в комітеті, зважаючи на те, що на комітеті обговорюють питання держтаємниці, прийняти проект постанови про виключення Савченко зі складу комітету", – сказав він.

Водночас сама Савченко назвала звинувачення "голослівними".

"Мої вчинки не завдали ніякої шкоди Україні", – сказала нардеп.

У свою чергу, як повідомляє "Укрінформ", комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту не підтримав проект постанови щодо виключення Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки та оборони.

"Проект постанови, м'яко кажучи, недосконалий з точки зору дотримання вимог регламенту... Є така пропозиція – затвердити висновок, в якому... запропонувати Верховній Раді визначитися шляхом голосування, шляхом підтримки чи непідтримки", – зауважив перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник.

Валентина Романенко, Роман Кравець УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяВерховна Рада
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