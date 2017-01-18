На комітеті з нацбезпеки Савченко звинуватили в державній зраді

Член депутатської фракції БПП Іван Вінник заявляє про вчинення позафракційним депутатом Надією Савченко кримінального правопорушення за фактом вчинення умисних дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України.

Відповідне звернення до Служби безпеки України він оголосив на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 18 січня.

Вінник просить СБУ відкрити кримінальне провадження щодо Савченко за державну зраду.

"Хотів би звернутися до представників СБУ і зробити заяву про кримінальне правопорушення по факту вчинення умисних дій на шкоду територіальної цілісності та сувернітету, національної безпеці України за попередньої кваліфікації ст 11 - державна зрада. Факт провадження ви зобов'язані зареєструвати", – сказав він.

Він звинуватив її у переговорах з терористами і у підіграванні ворогу України.

Також Вінник запропонував виключити Савченко з комітету нацбезпеки.

"Я готова захищатися перед судом, перед будь ким. Я не порушувала жодних законів України", - зазначила у свою чергу Савченко.

Як відомо, 7 грудня 2016 року Савченко таємно відвідала Мінськ, де при посередництві Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з Захарченком і Плотницьким. Вони обговорювали обмін полоненими в обхід офіційних переговорів тристоронньої контактної групи, в яку бойовики не входять.

Савченко пізніше заявила, що така зустріч була спрямована на посилення мінського формату.

10 січня 2017 року Савченко опублікувала списки полонених і зниклих безвісти, але пізніше заявила, що їх потрібно уточнювати, оскільки дані могли застаріти за 9 місяців збирання.

17 січня Плотницький заявив, що він і голова ОРДО Захарченко готові прийняти на окупованих територіях Савченко для обговорення обміну полоненими та інших питань.

Представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко зазначала, що Росія блокує процес обміну заручниками, про що свідчать заяви президента РФ Володимира Путіна та ватажків бойовиків.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП