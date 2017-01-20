Суд у Києві розгляне скаргу на арешт Єфремова постфактум
Апеляційний суд Києва переніс на 27 січня розгляд скарги адвокатів Олександра Єфремова на продовження йому терміну утримання під вартою до 22 січня.
Відповідне рішення прийнято у п'ятницю, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат екс-голови фракції "Партії регіонів" Андрій Смирнов.
При цьому самого Єфремова не доставили до суду з Луганської області, де в цей час Старобільський районний суд Луганської області проводить підготовче засідання у справі за обвинуваченням Єфремова у низці злочинів.
"Сьогодні прокуратура знову не забезпечила доступ нашого підзахисного до правосуддя й не забезпечила його доставку з Луганської області в Київ. Тому суд змушений був всьоме перенести засідання", – заявив адвокат політика Олександр Мельников "Українським новинам".
Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому також інкримінують підтримку т.зв. "ЛНР", захоплення адміністративних будівель у Луганську й заволодіння майном "Луганськвугілля".
24 листопада 2016 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання для Єфремова до 22 січня 2017 року.
Однак 17 січня 2017 року Старобільський районний суд Луганської області, який розглядає справу по суті, продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.