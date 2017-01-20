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Суд у Києві розгляне скаргу на арешт Єфремова постфактум

П'ятниця, 20 січня 2017, 12:16

Апеляційний суд Києва переніс на 27 січня розгляд скарги адвокатів Олександра Єфремова на продовження йому терміну утримання під вартою до 22 січня.

Відповідне рішення прийнято у п'ятницю, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат екс-голови фракції "Партії регіонів" Андрій Смирнов.

При цьому самого Єфремова не доставили до суду з Луганської області, де в цей час Старобільський районний суд Луганської області проводить підготовче засідання у справі за обвинуваченням Єфремова у низці злочинів.

"Сьогодні прокуратура знову не забезпечила доступ нашого підзахисного до правосуддя й не забезпечила його доставку з Луганської області в Київ. Тому суд змушений був всьоме перенести засідання", – заявив адвокат політика Олександр Мельников "Українським новинам".

Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Йому також інкримінують підтримку т.зв. "ЛНР", захоплення адміністративних будівель у Луганську й заволодіння майном "Луганськвугілля".

24 листопада 2016 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання для Єфремова до 22 січня 2017 року.

Однак 17 січня 2017 року Старобільський районний суд Луганської області, який розглядає справу по суті, продовжив Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.

Теми: Єфремовсуд
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