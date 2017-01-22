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Геращенко: підозрюваних у замаху арештували на два місяці

Неділя, 22 січня 2017, 12:42
Геращенко: підозрюваних у замаху арештували на два місяці

Шевченківський районний суд Києва арештував двох підозрюваних у справі про замах на нардепа Антона Геращенка на два місяці, без права внесення застави.

Про це повідомив сам Геращенко на своїй сторінці в Facebook у неділю.

"При виборі запобіжного заходу суд врахував як обсяг наведених слідчими і прокурорами доказів з причетності до планування та підготовки мого вбивства, так і факт того, що один з двох затриманих був достроково амністований окупаційними властями Криму спецслужбами РФ для участі в підривній роботі проти України, що до речі зроблено вже не вперше", - зазначив депутат.

За його словами, за 112 статтею Кримінального кодексу обом підозрюваним загрожує міра покарання аж до довічного ув'язнення.

Геращенко наголосив, що підозрювані в організації його ліквідації є важливими свідками організації планомірного і цілеспрямованого державного тероризму з боку Російської Федерації.

"Їхні життя і безпека повинні бути поза небезпекою, для того щоб вони допомогли розкрити диверсійно-терористичну мережу, яка продовжує свою роботу в Україні і запобігти подальшим терористичним актам проти українських журналістів і політиків", - написав нардеп.

Він також подякував главі СБУ Василю Грицаку і всім співробітників правоохоронних органів, які допомогли затримати злочинців.

"Сам факт, що я був обраний російськими спецслужбами мішенню для чергового терористичного акту, свідчить про те, що те, що я роблю для захисту національної безпеки та інтересів України - правильно", - вважає Геращенко.

Депутат також підкреслив, що проект "Миротворець" працюватиме незалежно від того, живий він чи ні.

Як повідомлялося, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.

Виконавці замаху затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла народного депутата. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Пізніше радник глави МВС Зорян Шкіряк повідомив, що державним діячем, замаху на якого запобігла СБУ, є народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Українська правда

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Теми: Геращенко
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