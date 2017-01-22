Боевики назвали новю дату разведения сил возле Станицы Луганской

Боевики "ЛНР" назвали новую возможную дату разведения сил возле Станицы Луганской.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на онлайн-ресурс боевиков "Луганский информцентр".

"Очередная попытка разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской может состояться 25 января", - говорится в сообщении.

При этом боевики обвиняют ВСУ в неготовности к разведению сил и заявляют, что силы АТО укрепляются у Станицы.

Как известно, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств на трех участках частично оккупированного востока Украины - в Петровском (Донецкая область), Станицы Луганской и Золотом (Луганская область). Этому должны предшествовать не менее 7 дней без обстрелов.

1 октября 2016 года разведение сил и средств на линии разграничения сторон было осуществлено в районе н.п. Золотое Луганской области, 7 октября - возле н.п. Петровское.

Обстрелы со стороны боевиков не дают возможности реализовать договоренности: из-за невыполнения требований соглашения разведение сил и средств у Станицы несколько раз срывалось.

Очередной датой для попытки разведения сил у Станицы боевики "ЛНР" называли 23 января 2017 года.