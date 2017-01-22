Аваков про замах на Геращенка: Елемент в системі з центром поза Україною

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що попереджений СБУ замах на нардепа Антона Геращенка є елементом ланцюга низки злочинів, що утворюють систему з центром поза межами України.

Про це Аваков заявив 22 січня.

"Замах на Антона Геращенко, якому запобігла СБУ - елемент у ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною. Нацполіція і СБУ мають факти і матеріали розслідувань по ще цілій низці епізодів, як здійснених, так і попереджених вбивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, у тому числі і резонансних", - заявив глава МВС.

Аваков додав, що затримані кілери "продовжують ланцюг затримань останнього часу підісланих кілерів по низці справ, які розробляються Національною поліцією".

За словами глави МВС, питання щодо оприлюднення цих матеріалів наразі обговорюється в органах розслідування.

Як відомо, 21 січня глава СБУ Василь Грицак повідомив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб. Виконавці замаху були затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла нардепа.

За словами Грицака, попередньо, замах на життя нардепа готувався через його громадську чи державну діяльність.

Згодом стало відомо, що нардеп, на якого планувався замах - представник "Народного фронту", радник глави МВС Антон Геращенко. Сам Геращенко повідомив, що Шевченківський райсуд Києва заарештував двох підозрюваних у справі про замах на 2 місяці, без права внесення застави.

Українська правда