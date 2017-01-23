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Бойовикам ОРЛО не вистачає лікарень через втрати – розвідка

Понеділок, 23 січня 2017, 10:32

Через зростання втрат серед проросійських терористів, що базуються на Луганщині, вони шукають додаткові лікарні для розміщення вбитих та поранених.

Про це заявляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

"Зростає кількість втрат особового складу з’єднань та частин 2 АК (Луганськ) ЗС РФ. З метою розміщення вбитих та поранених військовослужбовців командування 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК звернулось до командування корпусу з пропозицією щодо розгортання додаткового шпиталю на базі відомчої лікарні шахти ім. Менжинського", - йдеться у повідомлені.

Однак, кажуть у ГУР, пропозицію було відхилено командуванням російських окупаційних військ "з огляду на скорочення фінансування та відсутності коштів на його утримання".

Натомість бойовикам запропонували доставляти вбитих та поранених до найближчих цивільних лікарень та медичних пунктів. Проте це рішення російського командування викликало обурення з боку мотострілків та призвело до того, що багато з них висловили бажання звільнитись за лав терористів.

При цьому командування 2-го "армійського корпусу" наказало підлеглим приховувати втрати шляхом оформлення поранених та вбитих як постраждалих внаслідок нещасних випадків.

Як повідомлялось, за даними розвідки, проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО у розмірі 9 тисяч рублів РФ.

Українська правда

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Теми: ДонбасМіноборониЛНР
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