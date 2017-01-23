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З фракції БПП виходить Бублик

Понеділок, 23 січня 2017, 14:56

Нардеп Юрій Бублик заявив, що звернувся до голови Верховної Ради з повідомленням про вихід із фракції БПП.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши, що також виходить із коаліції.

Бублик написав, що "на жаль, чинна влада не ставить за мету ліквідувати корупційні схеми, вона бажає їх очолювати".

"А в умовах війни, яку замаскували під АТО, це не що інше, як цинічне мародерство. А за це – розстрілюють", - написав він.

"18.01.17. на ім'я Голови Верховної Ради України подав повідомлення (додається) про вихід із коаліції, яке він, всупереч Регламенту ВРУ, принципово відмовляється оголошувати. Але це зовсім інша історія...", - додав він.

 

Як відомо, у квітні 2016 року до коаліції приєдналися кілька нардепів, включно із Бубликом.

Це відбулося на фоні того, що 5 квітня голова фракції Юлія Тимошенко офіційно заявила, що її фракція "Батьківщина" переходить в опозицію.

Українська правда

Теми: БППВерховна Радакоаліція
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