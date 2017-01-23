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Из фракции БПП выходит Бублик

Понедельник, 23 января 2017, 14:56

Нардеп Юрий Бублик заявил, что обратился к председателю Верховной Рады с сообщением о выходе из фракции БПП.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив, что также выходит из коалиции.

Бублик написал, что "к сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы, она хочет их возглавлять".

"А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это – расстреливают", - написал он.

"18.01.17. на имя Председателя Верховной Рады Украины подал сообщение (прилагается) о выходе из коалиции, которое он, вопреки Регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять. Но это совсем другая история...", - добавил он.

 

Как известно, в апреле 2016 году к коалиции присоединились несколько нардепов, включая Бублика.

Это произошло на фоне того, что 5 апреля председатель фракции Юлия Тимошенко официально заявила, что ее фракция "Батькивщина" переходит в оппозицию.

Украинская правда

Темы: БППВерховная Радакоалиция
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