Мін'юст вигадав швидший спосіб прозорого відбору головного люстратора

Міністр юстиції Павло Петренко запропонував громадським організаціям більш швидкий спосіб відбору спостерігачів, які будуть стежити за конкурсом на керівника люстраційного департаменту Мін'юсту.

Про це він повідомив у Facebook.

"Офіційна процедура відбору представника від громадськості займає більше місяця. У нас немає часу займатися цією бюрократичною тяганиною. Тому ми обрали більш простий і демократичний шлях, залучаючи в якості спостерігачів з дорадчим голосом представників усіх громадських об’єднань. Саме так проходив і попередній конкурс", - зауважив міністр.

У зв'язку з цим він закликав представників ГО, які опікуються питаннями люстрації та боротьби із корупцією і мають досвід та позитивну репутацію в цій сфері, надати імена своїх представників, яких буде долучено до процесу визначення переможця конкурсу.

"Зі свого боку підтверджую, що проведення повторного конкурсу на посаду керівника люстраційного департаменту Мін'юсту буде таким же публічним і прозорим, як і попередній конкурс", - додав Петренко.

Як повідомлялося, у вівторок, 24 січня, Міністерство юстиції не змогло обрати директора департаменту з питань люстрації і оголосило повторний конкурс, який пройде з 1 по 3 березня цього року.

Українська правда