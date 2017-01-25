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Суд щодо "квартирної справи" Лещенка перенесли

Середа, 25 січня 2017, 14:39

Печерський районний суд міста Києва відклав на невизначений термін розгляд так званої "квартирної справи" народного депутата Сергія Лещенка.

Про це він розповів в коментарі "Українській правді".

За його словами, розгляд перенесли через зміни в розкладі.

"Оскільки суддя перебуває в нарадчій кімнаті, то розгляд справи перенесено на дату, яку буде потім повідомлено", - сказав він.

Він наголосив, що позиція захисту полягає у тому, що протоколи слідства є фікцією.

"Єдиний доказ – це довідка, яка не є ні експертизою, ні дослідженням спеціаліста, де два експерти, яких не попереджали про кримінальну відповідальність, написали, що вони проаналізували кілька оголошень в Інтернеті на рекламному сайті і знайшли ціну дорожчу. Тому це штучно створений доказ", - сказав він.

"Забудовник у своїх поясненнях чітко вказав, що жодних подарунків, чи знижок він не надавав, що це була акція, яка була загальнодоступною", - сказав Лещенко.

Як відомо, ГПУ у вівторок опублікувала запрошення нардепа Сергія Лещенка на судове засідання 25 січня до Печерського районного суду в рамках притягання його до адмінвідповідальності. 

В ньому вказувалося, що у разі ухилення від явки на виклик судді Лещенко може бути силоміць доставлений поліцією.

НАЗК просить суд оштрафувати Лещенка за порушення при купівлі квартири в Києві.

Заяву про виявлення ознак адмінпорушення НАЗК оприлюднило 1 грудня 2016 року.  

Також Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє народного депутата Сергія Лещенка на сумісництво і конфлікт інтересів.

Лещенко стверджує, що всі звинувачення є неправдивими, а замовлення на його переслідування надійшло з Банкової.

Олександр Шумілін, УП

Теми: судЛещенко
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