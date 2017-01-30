Янукович кличе слідчих до свого дому у Ростові-на-Дону

Екс-президент Віктор Янукович, який втік із України, заявляє про готовність давати свідчення за місцем його проживання на території Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві, яку його адвокат Віталій Сердюк приніс до Генеральної прокуратури України у понеділок, 30 січня.

"У будь-який зручний для вас час ви можете особисто прибути за місцем мого проживання, яке вам відоме, для отримання від мене показів, вручення необхідних документів та проведення інших процесуальних дій", – йдеться у ній.

"При цьому прошу вас врахувати наявність у мене бажання співпрацювати зі слідством та повідомити про всі дійсні обставини справи для проведення всебічного і неупередженого розслідування", – наголошується у заяві Януковича.

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Адвокат стверджує при цьому, що Віктору Януковичу досі не вручено підозру попри заяви генпрокурора Юрія Луценка. Тому він не має статусу підозрюваного.

За його словами, запит у частині вручення йому повідомлення про підозру досі в роботі компетентних органів Російської Федерації.

Втім Сердюк запевнив під ГПУ, що Янукович готовий приїжджати до України і свідчити.

"Для цього потрібно забезпечити його безпеку й розслідувати справу щодо замаху на його вбивство, яка вже рік перебуває у нерухомому стані або в органах МВС, або прокуратури", – наголосив він.

"Поки він (Янукович) залишається найбільш небажаним свідком як для Генпрокуратури, так і для влади", – вважає адвокат.

За його словами, "замах мав триваючу суть" і відбувався "у декількох місцях" у 2014 році.

Сердюк назвав замахом на Януковича "обстріл кортежу, який вирушив до Харкова, погрози диспетчера авіаслужби застосувати військову авіацію під час його перельоту з Харкова до Донецька, спроби затримання чинного президента представниками прикордонної служби в Донецьку, перешкоди вильоту його літаків на Київ…, готування засідки і розстрілу кортежу перед Мелітополем під час руху кортежу з Донецька в бік Криму" тощо.

Адвокат заявив, що у захисту є фотографії пошкодженого кортежу та свідчення пораненого охоронця.

"Захист зараз подасть підписану Януковичем заяву про забезпечення його участі у процесі і повідомить слідчого про подання скарги, якою вимагає зобов’язати слідчого виконати постанову Анатолія Матіоса про продовження строку досудового слідства до 28 березня та вчинити необхідні слідчі дії, визначені в цій постанові", – сказав Сердюк журналістам.

Адвокат вказав на суперечність: головний військовий прокурор заявляє про продовження слідства до 28 березня, а його підлеглий прокурор Руслан Кравченко каже, що слідство завершується.

Як відомо, 28 листопада 2016 року генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу у державній зраді та сприянні Росії в розгортанні агресії проти України, коли той вийшов на відеозв’язок із ростовського суду зі Святошинським райсудом Києва як свідок у справі проти екс-"беркутівців".

Того ж дня підписано повістки про виклик Януковича на допити як підозрюваного в цій справі, які спрямовано на три адреси політика, з яких одна російська: Ростов-на-Дону, вулиця Єременко, 81, корпус В.

В Україну Янукович їхати відмовляється, але його адвокат приходить у ГПУ.

14 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії та в Раді Федерації РФ, аби ознайомитися з оригіналами листа Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використати Збройні сили РФ в Україні та подальших звернень.

17 січня 2017 року Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська до України.

20 січня Печерський райсуд дозволив проводити заочне розслідування стосовно Януковича у справі про держзраду Головній військовій прокуратурі.

27 січня Луценко спрогнозував початок відкритого судового процесу над Януковичем на березень цього року

Олена Рощенко, УП