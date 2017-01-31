Ляшко хоче, щоб НАБУ розслідувало заяву про розбірки між Порошенком і Ахметовим

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від НАБУ розслідувати заяву депутата "Волі народу" Олександра Онищенка про те, що президент Петро Порошенко нібито вимагав у бізнесмена Ріната Ахметова $ 200 млн за зняття арешту з рахунків "Нафтогазвидобування".

Про це політик написав на своїй Facebook-сторінці.

"Онищенко відверто розказав, як Порошенко разом із Тимошенко роздерибанили посаду міністра екології України, на яку призначили юриста Онищенка. Я повністю підтверджую правдивість заяв Онищенка саме про цю корупційну історію, бо волею випадку опинився в її епіцентрі", - заявив Ляшко.

"Я вимагаю від НАБУ ретельно розслідувати цей епізод корупції Порошенка-Онищенка-Тимошенко і готовий повідомити всі відомі мені факти. Продавати посади міністрів, як це зробила Тимошенко - це не просто злочин, а вища міра аморальності, особливо після Революції гідності", - додав він.

Раніше видання "Страна.ua" опублікувало розповідь Онищенка про те, як Порошенко нібито за допомогою міністра екології Ігоря Шевченка намагався повернути компанію "Нафтогазвидобування", власником якої є Рінат Ахметов.

Оскільки це не вдалося, згідно з інформацією, рахунки компанії були заарештовані.

Водночас раніше у коментарі виданню Kyiv Post Ахметов наголошував: "Заява депутата Онищенка про те, що за зняття арешту з рахунків компанії "Нафтогазвидобування" у мене нібито вимагали гроші, абсолютно не відповідає дійсності".

Бізнесмен підкреслює, що арешт був знятий у законному порядку, через суд.

Як відомо, Онищенка і ще 20 осіб підозрюють у махінаціях з газом держкомпанії "Укгазвидобування". Наразі він переховується від українських правоохоронців і заявляє, що володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, які компрометують президента Петра Порошенка та його оточення.

8 грудня Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо так званих "плівок Онищенка".

Українська правда