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Пораненого під час обстрілу Авдіївки співробітника ДСНС оперують

П'ятниця, 3 лютого 2017, 00:20

Співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна, який отримав поранення в ході обстрілу Авдіївки ввечері 2 лютого, ще оперують.

Про це повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов на сторінці в Facebook.

Раніше Магомедов повідомив, що Третейкін помер.

Третейкін був поранений в живіт.

Як відомо, у четвер ввечері бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню.

Також бойовики посилили обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Застосовується важке озброєння.

Ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут.

Теми: АвдіївкаАТОДонбас
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