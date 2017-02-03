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Пораненого в Авдіївці журналіста доставили до лікарні в Дніпрі

П'ятниця, 3 лютого 2017, 02:00

Британський фотожурналіст Крістофер Нунн, який отримав поранення ввечері 2 лютого в результаті обстрілу Авдіївки, був доставлений в лікарню міста Дніпро.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"2 лютого внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами населеного пункту Авдіївка постраждав британський фотограф Крістофер Нунн. Із травмою лівого ока його евакуювали до 66 військового медичного госпіталю, звідки після огляду доправили до обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова міста Дніпро для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, у четвер ввечері бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню.

Також бойовики посилили обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Застосовується важке озброєння.

Ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут.

Теми: АвдіївкаАТО
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