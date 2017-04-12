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У Чорногорії затримали українку, причетну до "газової схеми" Онищенка

Середа, 12 квітня 2017, 16:17

У Чорногорії затримали українку Ірину Мусієнко, яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі" депутата Олександра Онищенко.

Про це у середу повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Спеціалізовна антикорупційна прокуратура повідомляє, що 7 квітня 2017 року в аеропорту Подгоріца владою Чорногорії за орієнтуванням Департаменту Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Мусієнко І.М., яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі" депутата Онищенко, зокрема у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України", - повідомляє САП.

Вказується, що САП готує її екстрадицію до України.

"В день перших затримань учасників "газових схем" - 15.06.2016 Мусієнко І.М. покинула територію України та до теперішнього часу не поверталась", - повідомляє САП.

Вказується, що 13 серпня 2016 року Мусієнко повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а постановою детектива НАБУ від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваної Мусієнко І.М.

Як відомо, серед співучасників злочинів, у яких звинувачується депутат від "Волі народу" Олександр Онищенко, фігурують близько 20 людей.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 

8 серпня 2016 року Онищенка оголосили у національний розшук. 

Українська правда

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Теми: ОнищенкоЧорногорія
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